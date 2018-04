Mafia | 5 comuni sciolti per infiltrazioni | quarta volta per Platì Nella lista anche

ilfattoquotidiano

: I comuni di Limbadi ePlati'inCalabria,sciolti per mafia. - adrianamusella : I comuni di Limbadi ePlati'inCalabria,sciolti per mafia. - newzit : Consiglio dei Ministri. Sciolti per mafia 5 Comuni: anche Platì e Limbadi - ilquotidianoweb : Cresce il numero dei #Comuni infiltrati dalla #mafia Sciolti due Consigli in #Calabria: #Limbadi e #Platì… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) È lain quindici anni che il Consiglio dei ministri scioglie il comune di, in provincia di Reggio Calabria, permafiose. Questa, su richiesta del ministro dell’Interno, Marco Minniti, icommissariati persono cinque. Oltre al paesino della Locride, da sempre considerato la culla della ‘ndrangheta, infatti, c’è il comune di Limbadi in provincia di Vibo Valentia, dove pochi giorni fa le cosche hanno fatto saltare in aria con un’autobomba Matteo Vinci. E poi quello di Bompensiere, 500 abitanti in provincia di Caltanissetta, quello di Caivano in Campania, e il comune di Manduria in Puglia. Si tratta di amministrazioni dove, secondo il consiglio dei ministri, sono state “riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata”. Palazzo Chigi ha inoltre prorogato per altri sei mesi il commissariamentodeidi Casavatore e ...