Madrid | la governatrice lascia | colta a rubare una crema

Spagna - beccata a rubare una crema antirughe : si dimette la governatrice di Madrid : Cristina Cifuentes, 53 anni, si è dimessa da governatrice della regione di Madrid dopo che un quotidiano iberico ha diffuso un video del 2011 in cui è colta mentre ruba una crema antirughe in un supermercato. "Lo faccio per proteggere la mia famiglia. Sono vittima di un linciaggio".Continua a leggere