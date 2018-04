Macron fa il liberista da Trump Ma nell' Ue difende i suoi interessi Bilancio europeo è

affaritaliani

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il presidente francese Emmanuel, in visita negli Stati Uniti, bacchetta la politica protezionistica di Donalde riscuote applausi in Europa. Ma in casa propria fatica a far passare le riforme e continua a sostenere la propria agricoltura, mentre riesce a neutralizzare il “liberismo sussidiato” del paesi dell’Est Europa, fa riscrivere gli accordi tra Stx France e Finmeccanica ed amplia la lista delle aziende strategiche in cui non sono ammessi investimenti stranieri, specialmente cinesi. Segui su affaritaliani.it