Macerata choc | pignatta con testa duce

25 aprile choc a MacerataAppeso il fantoccio di Mussolini "Caramelle a chi gli spacca la testa" : Rivisitazione macabra a Macerata ieri in occasione del 25 aprile. Al motto di “colpisci il Duce come a Piazzale Loreto, spaccagli la testa e ricevi le caramelle” si è messa in moto nella città marchigiana una rivisitazione a dir poco discutibile dei noti fatti di piazzale Loreto, con l'impiccagione a testa in giù in piazza Cesare Battisti di un fantoccio che raffigurava Benito Mussolini. E' “la pignatta antifascista”, allestita dalla Palestra ...