M5S-Pd | stop dei militanti | Fico prende tempo | si fa strada l' ipotesi del voto bis

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La delegazione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ed ancora Orfini: “Se dai 5 Stelle arriverà una proposta, allora ne discuteremo negli organismi dirigenti”. La Direzione Pd dove, fanno notare fonti renziane, il ‘pallino’ nei numeri e negli equilibri resta in mano a Matteo Renzi. L’ex-segretario, al momento, non avrebbe cambiato linea rispetto a quella della chiusura ai 5 Stelle esternata già ieri nel fuoco di fila della dichiarazioni dei ...

Molise : Berlusconi - avanti centrodestra unito - stop dilettantismo M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli”. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta il risultato elettorale.Dal Cavaliere ...

Pd - confronto con M5S solo se stop Lega : ANSA, - ROMA, 22 APR - Il Pd aspetta domani di conoscere le scelte del Colle per tentare di uscire dallo stallo politico-istituzionale. Ma, secondo fonti dem, non basterà a "scongelare" i dem il fatto ...

GOVERNO - SCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Casellati al Colle ‘senza accordi’ : Berlusconi - “stop M5S”. E il Pd si sfila : GOVERNO, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Sondaggi politici : vola la Lega - stop per il M5S - Berlusconi al 10% : La crisi di governo cambia le intenzioni di voto per gli italiani e "regala" un clamoroso aumento di consensi al leader leghista. Frena il MoVimento 5 Stelle, timida ripresa del Partito Democratico.Continua a leggere

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni - Salvini 'Centrodestra unito e contrario ad azioni in Siria. Stop a veti M5S' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. · IL GRUPPO AUTONOMIE Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del ...

Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : si faccia da parte. Martina : stop tatticismi : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Diritto autore - Battelli - M5S - : "Stop monopolio Siae" : "L'obiettivo del lavoro parlamentare è lavorare per i cittadini italiani, impegnandosi a fondo ad ogni livello per portare avanti quelle battaglie che giudichiamo sacrosante. Per questo ho deciso di ...

Diritto Autore - Battelli (M5S) : «Stop al monopolio Siae - sì a libertà di scelta» : «L'obiettivo del lavoro parlamentare è lavorare per i cittadini italiani, impegnandosi a fondo ad ogni livello per portare avanti quelle battaglie che giudichiamo sacrosante. Per questo ho deciso di presentare subito, ancor prima dell'inizio dei lavori di questa legislatura, la proposta di legge - debitamente rivista - per migliorare e liberalizzare il settore dei diritti d'Autore. Un tema che ha biso...

SALVINI - “CON DI MAIO INCONTRO PRE-CONSULTAZIONI”/ “Stop vertici Centrodestra : Governo con M5S o Elezioni” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un INCONTRO prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:24:00 GMT)