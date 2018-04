M5s-Pd | in Europa c' è già l' intesa | via libera al patto sui migranti

M5s Europa - nuova apertura a Macron : “Pronti a collaborare per rilanciare integrazione e per riformare l’Unione” : “Siamo pronti a collaborare con il presidente Emmanuel Macron“. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, gli eurodeputati M5s a Bruxelles confermano la volontà di dialogo con il capo dello Stato francese. Al termine del suo primo discorso davanti alla plenaria a Strasburgo, il gruppo ha diffuso un comunicato che ufficializza l’apertura e soprattutto ribadisce il nuovo volto istituzionale del Movimento anche a Bruxelles. ...

SCENARI/ M5s-Pd - l'ultimo treno dell'Italia per riformare l'Europa : In un articolo pubblicato sul sito di Project Syndicate, Jeffrey Sachs parla di quanto sarà fondamentale per la Ue la futura coalizione di governo.

Verso un governo del Presidente Obiettivo : sterilizzare Lega e M5s Rumors : il Pd è pronto - l'Europa pure : Un governo del Presidente: ecco la carta segreta che l’establishment sconfitto alle elezioni il 4 marzo si accinge a giocare per sbloccare lo stallo e il cul de sac istituzionale, con la regia del Quirinale. Dal Pd si fa sapere che in questo scenario Segui su affaritaliani.it

M5s in Europa valuta l’ipotesi di formare un gruppo con il partito di Macron : “Ma prima dipende dalla partita del governo” : I contatti ufficiali ancora non ci sono. Ma lo spazio è aperto e si è alzato un alito di vento che può provocare mareggiate anche in Italia: il Movimento Cinque Stelle a Bruxelles sta valutando di formare un gruppo insieme a En Marche, fondato dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Per il post-voto del 2019, quando non ci saranno più gli attuali alleati euroscettici inglesi, i grillini hanno in testa un altro piano. “Non ...

M5s apre a Macron sull'Europa - ma 'En Marche!' tronca ogni dialogo Video : Il primo a non confermare e non smentire era stato l'eurodeputato Ignazio Corrao, successivamente anche Luigi Di Maio, leader con dichiarate aspirazioni di premierato nazionale del Movimento 5 Stelle, era uscito allo scoperto nei confronti del presidente francese #Emmanuel Macron e del suo movimento La République en marche!, capace di uno straordinario risultato lo scorso anno alle presidenziali francesi, favorite anche dall’appoggio dei ...

macron M5s europarlamento pd : macron e Di Maio, la strana coppia agita i sonni dell’europarlamento. In una tempesta quasi perfetta in cui partiti vecchi affondano, di nuovi ne emergono ma nessuno sa cosa riservi il domani, gli scossoni che partono dall’Italia investono anche il cuore del Vecchio Continente. Anche qui i modelli politici tradizionali sono dichiarati in via di consunzione dall’elettorato; altri ne stanno prendendo il posto, o almeno ci ...

Magi (+Europa) : "M5s dove trova 35 mld per il reddito di cittadinanza? È solo propaganda" : Riccardo Magi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, commenta l'elezione dei presidenti delle Camere e traccia un possibile scenario per la formazione del governo: "Tornare alle urne? È un rischio concreto, ma fra un anno". E ci spiega la proposta di legge di +Europa alternativa al reddito di cittadinanza del M5S, e cioè il reddito minimo d'inserimento.

Diplomatici russi espulsi in Europa - Salvini contrario : “Così si aggravano problemi”. Silenzio da M5s e Pd : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il governo di Londra sono soddisfatti dell’azione congiunta di Europa, Canada e Stati Uniti che oggi hanno deciso di espellere decine di funzionari russi in risposta all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia. Ma in Italia, che ha deciso di espellere due funzionari di Mosca, le critiche arrivano da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, mentre Movimento 5 ...

FINANZA E POLITICA/ Lega-M5s e lo scontro rinviato con l'Europa : In Italia Lega e Movimento 5 Stelle hanno aumentato il loro peso politico. L’Europa pare invece ferma. Ma presto Roma e Bruxelles rischiano di scontrarsi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:03:00 GMT)DAZI TRUMP/ Le batoste che rischia l'Italia (a partire da Fiat), di U. BertoneSCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron, di S. Cingolani

Welfare familiare M5s - 17 miliardi (anche in deficit) per portare l'Italia "al primo posto in Europa per nascite" : Misure di Welfare per l'infanzia, per le coppie con figli e per la terza età per un "costo nella legislatura di 17 miliardi", che trovano copertura finanziaria "da una parte inglobando il reddito di inclusione (2,5 miliardi annui), sostituito dal nostro reddito di cittadinanza, e dall'altra con un mix di spending review ed eventuale deficit". È quanto prevede il Welfare familiare del Movimento 5 Stelle, spiegato per sommi capi sul ...

M5s attacca Juncker : miopia e favori a Merkel pericolo per Europa : Roma, 13 mar. , askanews, Il Movimento 5 stelle attacca il presidente della commissione europea Jean Claude Juncker accusato di 'miopia e di favori alla Merkel'. Motivo del contendere oggi da parte ...

I partiti xenofobi di mezza Europa esultano per la vittoria di Lega e M5s : 'La malaccorta politica dell'Ue sull'immigrazione sta suscitando risentimento e ne segnerà la fine', avverte l'Ukip. 'L'avanzata spettacolare e l'arrivo in testa alla coalizione della Lega guidata ...

Da Le Pen a Farage - i populisti d'Europa esultano con Salvini e M5s : 'La politica della immigrazione sbagliata dell'Unione europea sta portando a un enorme risentimento e segnerà la sua fine', conclude soddisfatto il politico britannico. Oggi è veramente un giorno di ...