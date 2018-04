M5S-PD | Di Maio rilancia il conflitto interessi contro Berlusconi

Di Maio : M5S disponibile a tavolo con Pd sul contratto per governo : Roma, 26 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che siamo disponibili a sederci al tavolo per iniziare a contrattare il contratto, vogliamo mettere al centro i temi e riuscire nel più ...

Governo - Di Maio : «Intesa M5S-Pd o si torna al voto». Martina : «Passi avanti importanti» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Governo - Fico incontra M5S e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto anche conflitto d’interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...

M5S-Pd - Di Maio : “Senza contratto si rivota”. Martina : passi avanti - decideremo in direzione : «Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale del Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva». Il segretario reggente del Pd,Maurizio Martina, dopo l’incontro di questa mattina con il presidente della Camera Roberto Fico, chiede tempo. Il Pd, spiega Martina, riconosce il «passo» di M5S d...

Di Maio e il sondaggio per evitare il flop M5S : Luigi Di Maio non è tranquillo. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle teme qualche imboscata dentro le mura amiche. La base del Movimento da qualche giorno appare irrequieta e la partita per il ...