M5S | il trombato Giarrusso ripescato dalla Lombardi

(Di giovedì 26 aprile 2018) Anche il Movimento 5 Stelle ha il suo "riciclato" famoso. È l'ex Iena Dino, che si era candidato allla Camera coi grillini, ma che è stato "" alle urne.Ora però per lui arriva una poltrona: come racconta il Messaggero, infatti,sarebbe pronto ad entrare nello staff di Robertae del gruppo M5S alla Regione Lazio. Secondo il quotidiano romano, l'ex inviato della trasmissione di Mediaset, "già da qualche giorno" è stato avvistato nel palazzo dove ha sede il consiglio regionale, dove sarà "il Rocco Casalino" del gruppo. Dovrà infatti occuparsi della comunicazione e della linea politica dei grillini alla Pisana. "Una situazione molto particolare, ma molto interessante", racconta parlando del "laboratorio Lazio", in cui il M5S sostiene dall'esterno la giunta Pd di Nicola Zingaretti. "Mi ha chiamato Roberta, vediamo come finisce", conferma lui, "Ma ...