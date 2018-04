Luigi Favoloso conferma i problemi con Nina Moric? | GF 15 news

NINA MORIC E Luigi Favoloso IN CRISI/ Grande Fratello 2018 : accuse e un appello a Pomeriggio 5 : NINA MORIC e LUIGI Mario FAVOLOSO, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Favoloso e Patrizia Bonetti litigano : lei vuole dormire con lui ma Luigi si rifiuta : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti discutono al GF: i motivi che hanno portato i due concorrenti allo scontro? C’entra Nina Moric Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, sempre più vicini in questi giorni, hanno avuto la loro prima discussione al GF. Il fidanzato di Nina Moric, nello specifico, proprio per evitare equivoci, avrebbe cercato di prendere […] L'articolo Favoloso e Patrizia Bonetti litigano: lei vuole dormire con lui ma Luigi ...

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro il fidanzato Luigi Favoloso : "Sto guardando una persona che non conosco" : Dopo le dichiarazioni del gieffino, sempre più vicino a Patrizia Bonetti, la modella croata risponde su Instagram.

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fidanzato Luigi Favoloso : "Non lo riconosco" : "Questo GF sarà la prova del nove: o ci sposiamo o ci lasciamo". Così Luigi Favoloso, il concorrente del Grande Fratello 15, ha parlato della sua storia d'amore con Nina Moric. Il ragazzo sembra subire il fascino dell'altra concorrente, Patrizia Bonetti, e starebbe addirittura mettendo in dubbio i suoi sentimenti per la modella croata. "Se lui ha dei dubbi, credimi non riconosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. ...

Aida Nizar - lite con Baye Dame/ Luigi Favoloso e la trappola per la spagnola : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:04:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fidanzato Luigi Favoloso : “Sto guardando una persona che non conosco” : Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, è uno dei concorrenti di questo Grande Fratello 15. Favoloso è un militante di CasaPound e si è candidato con il partito neofascita alle ultime elezioni politiche. “Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata“, ha detto ieri durante la diretta live di Mediaset Extra confermando le sue posizioni politiche. Ma in queste ore sono le parole della fidanzata Nina Moric, a ...

Aida Nizar - bullismo al Grande Fratello : la trappola contro di lei con Luigi Favoloso : La prosperosa new entry Aida Nizar ha sconvolto gli equilibri tra gli inquilini della casa del GF 15 e come avevamo sospettato, la sua permanenza non sarà una passeggiata di salute. A proposito di ...

Luigi Favoloso… ahia! Nina Moric - con cui è fidanzatissimo da 4 anni - ha visto tutto al Grande Fratello. Tempesta in arrivo : mai sentita così la modella : Grande Fratello, le cose per qualcuno si mettono male. O, per citare il diretto interessato, ”qui succede un disastro”. Parole di Luigi Favoloso, che con Patrizia Bonetti è sempre più vicino. Pericolosamente vicino, altrimenti non avrebbe detto quella frase, vi pare? Luigi non è single come Patrizia o come Filippo e Lucia, la prima coppia scoppiata nella Casa di Cinecittà. Ha una fidanzata (famosa) che l’aspetta fuori. È ...

Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso lascia Nina Moric per Patrizia? La showgirl rompe il silenzio sui social : Grande Fratello 2018 , Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? La showgirl croata dice la sua sui social(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT)