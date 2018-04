L' UE dichiara guerra alla disinformazione online

GF15 - Cristiano Malgioglio dichiara guerra a Danilo Aquino : «Non ci saranno scuse» : GF15, Cristiano Malgioglio dichiara 'guerra' a Danilo Aquino : 'non ci saranno scuse'. Potrebbe concludersi prima del previsto l'esperienza al Grande Fratello per Danilo Aquino ? Il verace 31enne ...

Pechino dichiara la guerra del sorgo : La Cina ordina agli importatori di sorgo Usa di versare i depositi sul possibile rialzo dei dazi in una mossa seguita a un'indagine antidumping, aggiungendo altra pressione alle tensioni commerciali bilaterali. Il ministero del Commercio cinese ha spiegato in una decisione preliminare che il sorgo è stato venduto a un prezzo "impropriamente basso": per questo gli importatori devono depositare fondi pari a dazi del 178,6% a copertura delle ...

Cannes dichiara guerra ai selfie : sarà snob - ma era ora! : Adoro lo snobismo di Cannes. Il Dio del Buon Gusto benedica Thierry Frémaux, Leader Maximo del Festival più prestigioso del mondo, per aver messo ufficialmente al bando i selfie. È un esempio altamente educativo di esercizio del potere.Nel nome sacrosanto della "volgarità", che non è un'opinione, chi sale le 22 marches fasciate di rosso per assistere alle proiezioni ufficiali nella maestosa Salle Lumière ...

Asl Roma 5 dichiara guerra al Gioco d’Azzardo Patologico : Al via il progetto dell’Asl Roma 5 contro il Gioco d’Azzardo Patologico proposto dal DSM e approvato dalla Regione Lazio

Incidenti sul lavoro - una guerra non dichiarata ma infame contro la classe lavoratrice : In Italia è in corso una vera e propria guerra contro lavoratrici e lavoratori. E numerose sono le vittime. 153 dall’inizio dell’anno esclusi i cosiddetti Incidenti in itinere. Le ultime due vittime a Crotone: un edile italiano, Giuseppe Greco, 41 anni e uno migrante, Chiriac Dragos Petru, 35 anni, a confermare che i tristi meccanismi dello sfruttamento e dell’annientamento dei lavoratori non operano discriminazioni razziali. ...

Twitter dichiara guerra ai client di terze parti : Twitter si prepara ad apportare importanti novità ai servizi streaming che permettono il funzionamento di applicazioni di terze parti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Twitter dichiara guerra ai client di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Paola Ferrari dichiara guerra a Striscia la Notizia : 'Io rifatta? Questa sono io a 15 anni'. Boom : 'e le tette...' : 'Visto che vi ostinate a dire che mi sono rifatta, Questa sono io a 15 anni'. Paola Ferrari dichiara guerra a Striscia la Notizia ed esibisce le prove via Twitter. Visto che qualcuno si OSTINA A DIRE ...

Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta. Vanno in onda sulla stessa rete - ma il tg satirico ha dichiarato ‘guerra’ al reality e ad Alessia Marcuzzi dal principio. E adesso è venuta l’ora di rompere il silenzio : Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente ‘massacrato’ ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando ...

La sanità svizzera dichiara guerra alla pubblicità sul tabacco : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

McDonald's dichiara guerra alle emissioni : 'L'impatto di McDonald's è su scala globale e questo annuncio è particolarmente importante perché impegna una delle aziende più grandi del mondo a ridurre scientificamente, lungo tutta la sua catena ...

YouTube dichiara guerra a complottisti e fake news : Susan Wojcicki, CEO di YouTube, ha annunciato che i video di cospirazione potrebbero includere una casella di testo sotto con un link a Wikipedia L'articolo YouTube dichiara guerra a complottisti e fake news proviene da TuttoAndroid.

Spotify dichiara guerra alle app craccate e gli scrocconi si vendicano : La celebre piattaforma di musica in streaming, alla vigilia del suo debutto a Wall Street, ha dato l'altolà a quanti utilizzano illegalmente la versione Fonte Repubblica.it Redazione R. 08/03/2018 - 21:09

Spotify dichiara guerra alle app craccate e gli scrocconi si vendicano : La celebre piattaforma di musica in streaming, alla vigilia del suo debutto a Wall Street, ha dato l'altolà a quanti utilizzano illegalmente la versione...

Spotify dichiara guerra alle app craccate e gli scrocconi si vendicano : Tags Argomenti: Spotify musica in streaming Apple android Wall Street Protagonisti: © Riproduzione riservata 08 marzo 2018