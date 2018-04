Luciano Fontana | direttore del Corriere della Sera | a Finale Ligure

Maturità - ecco le possibili tracce del tema secondo Luciano Fontana : Perché per aumentare le chance di successo è necessario avere un occhio sempre attento al mondo che ci circonda. Negli ultimi anni, infatti, le tracce predisposte dal Miur - in particolare quelle del ...

«Un terremoto politico - Italia vicina a nuovo bipolarismo» L’analisi di Luciano Fontana : Spazzata via la coalizione Pd, cambia il centrodestra. Italia divisa tra Nord e Sud. Il grande salto dei grillini. Può esistere una maggioranza in parlamento? Ogni soluzione non può prescindere da una non-belligeranza tra Lega e Cinque Stelle