Luciano D’Alfonso | la maggioranza in Abruzzo salva il governatore-senatore Pd | “Al

ilfattoquotidiano

: RT @SaraMarcozzi: Abbiamo appena terminato la Giunta per le elezioni che doveva esprimersi sulla decadenza del Presidente-Senatore Luciano… - MichelePlatoni : RT @SaraMarcozzi: Abbiamo appena terminato la Giunta per le elezioni che doveva esprimersi sulla decadenza del Presidente-Senatore Luciano… - piani_a : RT @UnicronPlanetM: #M5S Ora su Facebook Sara Marcozzi Abbiamo appena terminato la Giunta per le elezioni che doveva esprimersi sulla decad… - GuidoPignoli : RT @SaraMarcozzi: Abbiamo appena terminato la Giunta per le elezioni che doveva esprimersi sulla decadenza del Presidente-Senatore Luciano… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) IlPdD’Alfonso può continuare, almeno per un altro po’ di tempo, ad avere la doppia carica di presidente della Regionee didei democratici. A deciderlo questa sera è stata la giunta per le elezioni del consiglio regionale, che ha stabilito, adei capigruppo consiliari, che “non sussistono al momento cause di incompatibilità in capo aD’Alfonso”. Queste, è stato infatti specificato, si verificheranno “quando ci sarà la convalida degli eletti da parte della giunta delle elezioni del Senato”. Infatti il Parlamento non ha ancora proceduto con la convalida definitiva di tutti gli eletti. E fino a quel momento, l’organo regionale ha deciso di non procedere con la dichiarazione di incompatibilità, nonostante questa sia prevista dalla Costituzione (art.122). La decisione sul procedere o ...