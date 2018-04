Lotta scudetto | Napoli e Juventus in contemporanea? Ecco la decisione

La Lotta scudetto si accende : il Napoli chiede la contemporaneità con la Juventus : ... però, con i ripetuti tonfi della Juventus , si è riaperta e così il Napoli ha ricominciato a crederci e vuole acquisire una posizione più vantaggiosa: sencond quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ...

Lotta scudetto Napoli-Juventus - la richiesta alla Lega del club azzurro : Lotta scudetto Napoli-Juventus, ultime giornate di fuoco. E’ andato in scena il big match valido per la giornata del campionato di Serie A, blitz della squadra di Maurizio Sarri grazie ad una rete di Koulibaly nel finale, adesso un solo punto di distacco. Il calendario sembra strizzare l’occhio alla squadra del presidente De Laurentiis, la Juventus infatti è chiamata da due partite difficilissime contro Inter e Roma, il Napoli invece ...

Il Napoli batte la Juventus - riaperta la Lotta per lo scudetto : Zero tiri in porta, un palo su tiro deviato e un tiro fuori. Questa, in breve, la sconcertante prova della Juventus, che al 90' ha subito il gol che riapre il discorso-scudetto. A segnarlo, Koulibaly: ...

Calendario Lotta scudetto - coppe e salvezza : le ultime 6 giornate di Serie A Video : Il campionato di Serie A 2017/2018 [Video] è uno dei più aperti degli ultimi anni. È rimasto soltanto un mese di partite da disputare e ancora è tutto incerto. La lotta #scudetto ieri ha raccontato un capitolo molto importante ma non decisivo, mentre per le qualificazioni alle coppe e per la salvezza è ancora tutto possibile. Il fatto che vi siano almeno 15 squadre su 20 con un obiettivo ancora aperto ma potrebbero essere anche di più la dice ...

Serie A Ambrosini : «Scudetto? Il Napoli merita di Lottare fino alla fine» : La Bundesliga ha un dittatore come la nostra Serie A, però la Germania è campione del mondo e le nazionali giovanili primeggiano. Dove sta la vera differenza? ' C'è un divario nell'organizzazione, ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova e Perugia - la legge del più forte. Modena e Trento Lottano ma manca il guizzo : finale prenotata? : Ora Civitanova e Perugia hanno a disposizione il primo match point: due infiniti tie-break, al termine di due tiratissime partite, hanno premiato la Lube e i Block Devils contro Modena e Trento. Le due semifinali Scudetto sono sul 2-1, le prime due classificate della regular season hanno l’occasione per chiudere i conti settimana prossima ma le gare4 si giocheranno al PalaPanini e all’ombra del Monte Bondone: il fattore campo ...

Serie A - prossimo turno : programma 32esima giornata/ Milan-Napoli e derby di Roma : Lotta scudetto e Champions : Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata. Da Milan-Napoli al derby di Roma: lotta Scudetto e Champions nel weekend. La capolista Juventus invece ospita la Sampdoria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Sarri-Monaco - Allegri-Chelsea : la Lotta scudetto perde i suoi allenatori? : Secondo il Corriere dello Sport il Monaco è pronto a versarla nelle casse del Napoli, dare carta bianca a Sarri anche sul mercato e ripartire da lui per il progetto di rilancio del calcio nel ...

Maradona sulla Lotta scudetto : 'Il Napoli ce la può fare' : 'Il Napoli ce la può fare, credo allo scudetto, credo nei napoletani e in questa squadra'. Diego Armando Maradona rilancia le ambizioni del Napoli nell'eterno inseguimento alla Juventus. Un testa a ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Juventus - +4 nel segno di Higuain. Douglas Costa valore aggiunto. La Lotta scudetto non è finita! : Juventus, +4- La Juventus supera l’Atalanta per 2-0 e vola a + 4 sul Napoli. Discorso scudetto archiviato? No. Lo sa bene Allegri, il quale predica calma e concentrazione, lo sanno bene i tifosi bianconero. Il +4 sul Napoli è un ottimo margine di vantaggio, ma a 10 giornate dalla fine, con diversi match chiave, […] L'articolo Juventus, +4 nel segno di Higuain. Douglas Costa valore aggiunto. La lotta scudetto non è finita! proviene da ...

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può Lottare per lo scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Spalletti : 'Lotta scudetto ancora apertissima' : Il premio è dedicato a una persona che ha saputo costruire per lo sport di questa città, Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare ed è stata una figura fondamentale per ...

Marani : 'Lotta scudetto ancora aperta - forse abbiamo chiesto troppo al Napoli' : Uno stop che fa male. Il Napoli cede alla Juventus la testa della classifica e compromette il sogno scudetto. E' la settimana di Dybala, uomo decisivo per i bianconeri che non buttano via nessuna ...