Lotta match fixing | Fiorentina a lezione

Lotta - Frank Chamizo sfiderà Jordan Burroughs in un match stellare! L’incontro del secolo tra i due Campioni : Frank Chamizo e Jordan Burroughs si sfideranno il prossimo 17 maggio in quello che è già stato definito come il match del secolo per quanto riguarda la Lotta. A New York, nell’ambito dell’evento Beat The Streets, lo statunitense e l’italo-cubano si affronteranno in un incontro che si preannuncia spettacolare e che interesserà anche i non appassionati. I due contendenti non si sono mai incrociati in precedenza sulla materassina. ...