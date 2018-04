Lombardia : Violi (M5s) - Gibelli per cda Fnm scelta discutibile : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “In Fnm attendevamo da anni, insieme ai pendolari, un segnale di radicale discontinuità con il passato. Al contrario la proposta di riconferma a presidente del cda di Gibelli prova la volontà di Fontana di anestetizzare il trasporto pubblico locale e restare nel perimetro fallimentare tracciato da Maroni. E’ una scelta discutibile perché opposta alla richiesta dei cittadini di far ripartire da zero ...

Lombardia : Violi (M5s) - servono tempi certi per provvedimenti nidi e ticket : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - "Di annunci, conferenze stampa post-giunta piene di promesse e delibere poi finite nel nulla ne abbiamo viste troppe in questi anni. Valuteremo Fontana alla prova dei fatti; le delibere assunte oggi meritano tempi certi di attuazione". Così Dario Violi, consigliere regio

Lombardia : Violi (M5s) - in giunta Fontana poco merito : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Quella di Fontana è "una nuova giunta che nasce vecchia, con il solito sistema di spartizione tra partiti. Altro che competenza e merito, per soddisfarli tutti avrà ben 16 assessori, due più di Maroni, un record di poltrone che farà lievitare i costi della politica lomb

Lombardia : Violi - M5s - - in giunta Fontana poco merito : Altro che competenza e merito, per soddisfarli tutti avrà ben 16 assessori, due più di Maroni, un record di poltrone che farà lievitare i costi della politica lombarda'. Lo afferma Dario Violi, ...

Lombardia : Violi (M5s) - in giunta Fontana poco merito : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Quella di Fontana è “una nuova giunta che nasce vecchia, con il solito sistema di spartizione tra partiti. Altro che competenza e merito, per soddisfarli tutti avrà ben 16 assessori, due più di Maroni, un record di poltrone che farà lievitare i costi della politica lombarda”. Lo afferma Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia.Per l’esponente pentastellato, “partono male i ...

Lombardia : Violi (M5s) - Fontana non parte bene - già aumentate poltrone : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - "Quello di Fontana, che oggi si insedia ufficialmente a Palazzo Lombardia, non è certamente un buon inizio: sta usando tutte le poltrone possibili per accontentare i partiti. Le ha già aumentate da 12 a 16, rispetto a quanto aveva dichiarato in campagna elettorale". Lo

Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018/ Dario Violi (M5S) : "Partita impossibile in Lombardia" : Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Lombardia : Violi (M5S) - pronti a collaborare con Fontana : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - "Ho sentito Attilio Fontana e gli ho ribadito la nostra disponibilità noi a collaborare come opposizione sui temi che interessano i cittadini lombardi e sulla gestione del Consiglio e della giunta, soprattutto per la nomina delle partecipate". Lo ha detto Dario Violi, ca

Proiezioni definitive Lombardia : Fontana 48 - 5%; Gori 27 - 6; violi 20 - 10 : Sempre più netto il distacco tra il candidato di centrodestra, ormai ad un passo dalla proclamazione della vittoria -

1.proiezione Regionali Lombardia : Fontana 45 - 1% - Gori 29 - 5% - VIoli 21 - 5% : Netta prevalenza del candidato del centrodestra, quasi un testa a testa tra quelli del centrosinistra e dei Cinquestelle -

Milano - elezioni regionali 2018 - Dario Violi - M5S - : «Con l'usato sicuro la Lombardia perde. Basta soldi pubblici per le autostrade» : «Io spero che i lombardi abbiano il coraggio di dare un taglio netto al passato. Nella consapevolezza che solo con noi sia possibile». Dario Violi, 32 anni, è il candidato presidente del Movimento ...

Lombardia : Violi (M5S) - candidati dicano chi finanzia la campagna elettorale : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - "I candidati rendano immediatamente pubbliche le donazioni che hanno ricevuto da privati, enti e associazioni". E' l'invito che lancia il candidato presidente di Regione Lombardia, Dario Violi, del Movimento 5 Stelle, evidenziando che "noi siamo gli unici trasparenti e