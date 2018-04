Lombardia : nei mesi estivi Palazzo Pirelli aperto a oratori e centri estivi (2) : (AdnKronos) - Seguirà la visita all’interno di Palazzo Pirelli, capolavoro dell’architettura del ‘900, con l’ascesa al Piano della Memoria, (26esimo piano) luogo dell’incidente aereo del 2002, oppure, a seconda delle disponibilità, al Belvedere del 31esimo piano. Da lì i giovani ospiti potranno spaz

Boom sonico - inseguimento nei cieli della Lombardia : allarme per i boati provocati dai jet. “Complimenti ai piloti per la prontezza” : L’allarme e’ scattato intorno alle 11 tra Milano e il nord della Lombardia: “Due boati sordi, molto forti anche se in lontananza, provenienti dal cielo”, secondo le piu’ pacate delle numerosissime segnalazioni giunte per telefono alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte dei cittadini allarmati. Come si e’ presto scoperto, non si trattava di un’esplosione accidentale o di una bomba, ma ...

Boati nei cieli in Lombardia - cosa è successo e come funziona lo scramble : Due Eurofighter dell'Aeronautica militare in volo per affiancare un aereo Air France che aveva perso i contatti con i controllori di volo. Momenti di panico e paura di un attentato terroristico

Boati nei cieli in Lombardia - due caccia rompono muro del suono : Roma, 22 mar. , askanews, Due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base ...

Lombardia : Gori - sul mio futuro deciderò nei tempi che prevede la legge : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - "Riguardo al mio futuro, deciderò nei tempi che la legge prevede, senza fretta". Lo dichiara Giorgio Gori, consigliere regionale eletto nelle fila del centrosinistra in Lombardia, dopo l'esito delle elezioni dello scorso 4 marzo nella quali è uscito sconfitto dal candida