Lombardia | Magoni | 2 | 5 mln per migliorare strutture ricettive Valchiavenna 2

Lombardia : Magoni - 2 - 5 mln per migliorare strutture ricettive Valchiavenna : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo finanziato una serie di interventi per potenziare e migliorare l’offerta ricettiva del territorio, proprio per rendere sempre più attrattiva ed accogliente la Valchiavenna, uno dei tanti tesori paesaggistici, culturali ed enogastronomici della Lombardia. Il nostro impegno è focalizzato al sostegno dell’impresa turistica locale”. Lo annuncia Lara Magoni, assessore al Turismo, ...