Lombardia | Bussolati Pd | Fontana lamenta ritardo treni ma conferma Gibelli

meteoweb.eu

: Lombardia PENDOLARI, BUSSOLATI (PD): ‘INIZIATO UN PERCORSO DI ASCOLTO CON IL QUADRANTE NORD OVEST’ - WelfareNetwork : Lombardia PENDOLARI, BUSSOLATI (PD): ‘INIZIATO UN PERCORSO DI ASCOLTO CON IL QUADRANTE NORD OVEST’ - WelfareNetwork : Lombardia PENDOLARI, BUSSOLATI (PD): ‘INIZIATO UN PERCORSO DI ASCOLTO CON IL QUADRANTE NORD OVEST’… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “Il neo presidentedice che isono in, ma sceglie la continuità eAndreaa capo della holding dei trasporti Ferrovie Nord, controllata di Regione. Una scelta che in questi anni si è rivelata una vera sciagura per i pendolari, costretti a viaggiare in condizioni insostenibili e con consulenze premio che hanno finito per depredare la società, senza raggiungere però presentazioni minime”. Così Pietro, consigliere del Pd in Regione, commenta la rosa di nomi indicata da Palazzoper la nomina del consiglio di amministrazione di Fnm, in programma nell’assemblea del prossimo 21 maggio. Pernon c’è “nessuna discontinuità neppure nelle scelte del ‘nuovo’ cda: le nomine di politici non eletti dimostrano come il presidente...