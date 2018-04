Lombardia : Bussolati (Pd) - Fontana lamenta ritardo treni ma conferma Gibelli : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “Il neo presidente Fontana dice che i treni sono in ritardo, ma sceglie la continuità e conferma Andrea Gibelli a capo della holding dei trasporti Ferrovie Nord, controllata di Regione Lombardia. Una scelta che in questi anni si è rivelata una vera sciagura per i pendolari, costretti a viaggiare in condizioni insostenibili e con consulenze premio che hanno finito per depredare la società, senza ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - dato nazionale ha fagocitato lavoro Gori : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - "Il risultato che ci consegnano queste elezioni regionali è certamente non positivo e sconta un'influenza del dato nazionale, che ha finito per fagocitare il grande lavoro del nostro candidato Gori. A Giorgio, però, non può che andare il nostro grazie per l'impegno e la

Lombardia : Bussolati (Pd) - regione non merita chi scappa da confronti : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - "Fontana anche oggi diserta un confronto fra i candidati presidente della Lombardia. Insiste nel dire che vuole stare in mezzo alla gente, ma evidentemente per lui i giovani studenti di una Università non sono cittadini degni di ascoltarlo. Resto convinto dell'indispens