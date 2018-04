optimaitalia

: #TVOI L'omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia ma non Francesco #Renga (video… - OptiMagazine : #TVOI L'omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia ma non Francesco #Renga (video… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) L'omaggiodia De: il concorrente dell'unico team capitanato da una donna si è aggiudicato un posto nella semifinale di The Voice.Secondo ed ultimo appuntamento con i Knock Out di The Voice, i coach hanno ultimato le proprie scelte all'interno dei rispettivi team, scegliendo gli ultimi semifinalisti del talent.ha proposto al pubblico ed ai coach Amore che vieni, amore che vai di De, con un arrangiamento del tutto. Alle Blind Audition,ha convinto i giudici di The Voice con la propria voce struggente e l'interiorità che lo contraddistingue.Seconda ad esibirsi, Mara Sottocornola si è esibita in una energica Cornflake Girl di Tori Amos. La concorrente si è detta agguerritissima per i Knock Out: "Il rivale più agguerrito sono io, la prima sfida è contro me stessa", ha ...