Lofter | torna su Facebook il gruppo di otto grandi webstar italiane | “Noi millennials non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018) Parte la seconda stagione ditra e più importanti, insieme a Matteo Maffucci, parleranno dalla loro casa virtuale deitemi della vita: successo, politica, amore, idoli, paura, scuola, futuro, bullismo, droga, sesso e mass media. Undici puntate dove Gordon, Elisa Maino, Jenny De Nucci, i The Fools, Anthony iPant’s, Mose, Ambra Garavaglia, Domenico Papeo, SighTanc, scandagliano macro argomenti attraverso le loro esperienze quotidiane. Ogni giovedì alle 21 sulla paginadi Loft. Mentre gli abbonati di Loft potranno vedere (dalle 21) in esclusiva le prime 4 della serie di 11 puntate. Di volta in volta gli ospiti si alternano nel Loft per interagire con i ragazzi: Marco Travaglio, Gazzelle, Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto, Roberto Emanuelli, Giovanni Gastel Junior, Marco Santin della Gialappa’s Band e Marco Balestri. A scandire il ritmo ...