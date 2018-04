Lo scandalo sessuale che ha coinvolto l' ex Smallville Allison Mack diventerà una serie tv

blogo

(Di giovedì 26 aprile 2018) A Hollywood ci vuole poco a trasformare un fatto di cronaca in unatv, soprattutto se coinvolge nomi famosi e ha una tematica molto attuale. Sempre in cerca di nuove storie da raccontare, in piena epoca da peak tv, da numero record di produzioni, Annapurna Television, società di produzione indipendente che tra gli altri progetti sta lavorando a The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Cohen per Netflix, ha preso i diritti del reportage del New York Time dedicato alla setta Nxivm per realizzarne unatv.La storia del New York Times del 2017, Inside a Secretive Group Where Women are Branded, scritta da Barry Meier, ha svelato quanto accadeva all'interno di questa setta guidata da Keith Raniere. Latv racconterà quello che succede quando alcune donne, convinte di entrare in una sorta di gruppo di supporto femminile, si ritrovano psicologicamente e fisicamente ...