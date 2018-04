Liverpool | ultrà Roma rinviati a giudizio

Liverpool : ultrà romanisti rinviati a giudizio - negata la cauzione : Filippo Lombardi e Daniele Sciusco resteranno in carcere a Liverpool fino all'inizio del processo, il prossimo 24 maggio. A Lombardi contestati "disordini violenti", Sciusco deve rispondere anche di "lesioni gravissime" per l'aggressione al tifoso dei Reds finito in coma con danni gravissimi al cervello

Roma - vergogna ultrà a Liverpool : uno striscione per l'assassino di Ciro : «DDS con noi». È uno striscione esposto da tifosi giallorossi durante la semifinale contro il Liverpool nello stadio di Anfield che inneggia a Daniele De Santis, condannato per la...

Liverpool - incriminati i due ultrà Roma : 12.21 I due tifosi Romanisti arrestati per l'aggressione e il grave ferimento di Sean Cox, il supporter dei reds,attualmente in coma, sono stati incriminati dalla giustizia britannica. L'accusa non è tentato omicidio: per il 20enne la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi; per l' altro, il 29enne, l'accusa è genericamente di disordini violenti. Si attende ora la formalizzazione del fermo da parte della Corte di South ...

La polizia britannica incrimina due ultrà romanisti per l'aggressione di un tifoso del Liverpool : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53 anni, ora in coma.I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, a cui la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi contro Cox, e Daniele Sciusco, di 29, accusato invece più genericamente di ...

Roma-Liverpool - due ultrà giallorossi incriminati per tifoso dei Reds in coma : “Caduta l’accusa di tentato omicidio” : E’ caduta l’accusa di tentato omicidio per i due ultrà della Roma Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29 anni, fermati a Liverpool in seguito agli scontri nei quali è rimasto gravemente ferito il tifoso dei Reds Sean Cox, 53 anni. A darne notizia all’Adnkronos è il loro difensore, l’avvocato Lorenzo Contucci: “E’ caduta l’accusa di tentato omicidio per entrambi – ha spiegato – Il reato è stato derubricato in ...

Tifoso del Liverpool in coma - arrestati due ultrà romanisti : di Franco Pasqualetti Doveva essere una notte di sogni, di coppe e di campioni. E invece siamo qui a raccontare un epilogo brutto. Triste. Una pagina che di sport ha nulla. Il risultato è amaro: un uomo di 53 anni che lotta tra la vita e la morte, in coma con una fortissima emorragia cerebrale e danni irreparabili al cervello e due tifosi romanisti in ...

Ultrà Roma a Liverpool - gli investigatori : «Non partono per fare a botte - ma sono pronti» : «No, non è detto che partano dall'Italia sapendo già che faranno a botte. Ma sono pronti a farlo, se capita l'occasione. Approfittano di ogni spazio libero che gli viene concesso». E a Liverpool, di ...