Liverpool-Roma | in coma il tifoso dei Reds Arrestati due ultras romanisti

Tifoso ferito - ipotesi di esclusione dalle coppe europee per Roma e Liverpool : Le due società rischiano un pugno durissimo da parte dell'Uefa: si va dalle partite a porte chiuse fino all'esclusione dalle coppe per un anno intero. L'articolo Tifoso ferito, ipotesi di esclusione dalle coppe europee per Roma e Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - due ultrà indagati per la rissa con i tifosi del Liverpool : un irlandese in coma - verso la stangata Uefa : L' As Roma si 'vergogna' per il comportamento di una parte dei suoi tifosi. Così il club giallorosso condanna gli incidenti prepartita di Liverpool, una macchia che stride con l' omaggio tributato ...

Scontri Liverpool-Roma : Uefa promette massima severità - rischio porte chiuse : L'Uefa è "scioccata" per gli incidenti avvenuti a Liverpool prima della semifinale di Champions League Liverpool Roma nei quali un sostenitore dei Reds è finito in coma dopo essere stato ...

Tifoso del Liverpool in coma - arrestati due ultrà romanisti : di Franco Pasqualetti Doveva essere una notte di sogni, di coppe e di campioni. E invece siamo qui a raccontare un epilogo brutto. Triste. Una pagina che di sport ha nulla. Il risultato è amaro: un uomo di 53 anni che lotta tra la vita e la morte, in coma con una fortissima emorragia cerebrale e danni irreparabili al cervello e due tifosi romanisti in ...

Tifoso del Liverpool in coma - arrestati due ultrà romanisti : Doveva essere una notte di sogni, di coppe e di campioni. E invece siamo qui a raccontare un epilogo brutto. Triste. Una pagina che di sport ha nulla. Il risultato è amaro: un uomo di 53 anni...

Incidenti Liverpool-Roma : l'Uefa minaccia sanzioni : Liverpool-Roma, purtroppo, non è stata solo una festa di sport: un tifoso dei Reds è stato infatti aggredito da un gruppo di supporters giallorossi - due dei quali sono stati arrestati - e ora lotta tra la vita e la morte. Si tratta di un tifoso di origini irlandesi di 53 anni, che si trova in coma in ospedale. Non si è fatta attendere la posizione dell’Uefa nei confronti dell’episodio: il “governo” del calcio europeo lascia intendere di ...

Scontri a Liverpool - cosa rischia la Roma : dalla multa al divieto di trasferte : Al momento, secondo le anticipazioni de 'La Gazzetta dello Sport', è difficile fare previsioni sulle sanzioni anche perché l'UEFA aspetta ancora il rapporto arbitrale, oltre a quelli del delegato, ...

Roma - anatomia di un suicidio : la sconfitta di Liverpool chiama in causa le scelte di Di Francesco : dal nostro inviato Liverpool 'Chi non ci crede, resti a casa o sugli spalti'. Di Francesco, dopo aver incassato la manita, si è rivolto subito al suo gruppo: al ritorno vuole una partecipazione ...

Ultrà Roma a Liverpool - gli investigatori : «Non partono per fare a botte - ma sono pronti» : «No, non è detto che partano dall'Italia sapendo già che faranno a botte. Ma sono pronti a farlo, se capita l'occasione. Approfittano di ogni spazio libero che gli viene concesso». E a Liverpool, di ...

Blitz degli ultrà della Roma - un tifoso del Liverpool in fin di vita. Uefa sotto choc : Sono stati i poliziotti italiani a individuare gli aggressori esaminando i filmati girati vicino allo stadio prima della partita Liverpool-Roma. Gli agenti della Digos della capitale erano partiti al ...

Liverpool-Roma : debacle giallorossa Video : #Liverpool 24 aprile, stadio di Anfield. Match di andata per la semifinale di Champions League [Video].Doveva essere una notte magica, doveva essere una notte di festa, e invece, per la squadra di mister Di Francesco tutto è andato per il verso opposto. La partita Alle ore 20.45 le squadre entrano in campo. Per i primi 20 minuti la Roma domina il campo con un pressing costante. Buoni fraseggi e ottimi inserimenti laterali. Kolarov prova la botta ...

Scontri Liverpool - chi sono i due ultrà romanisti fermati : Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool, ora in coma. I due, ...

Liverpool Roma - TIFOSO DEI REDS AGGREDITO : È GRAVE/ Video - l'assessore Frongia : condanniamo la violenza : LIVERPOOL, nove tifosi della ROMA fermati, due per tentato omicidio Video: TIFOSO dei REDS AGGREDITO con una cinghia fuori dallo stadio Anfield Road: è GRAVE.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:21:00 GMT)

Scontri Liverpool-Roma - identificati gli autori dell’aggressione [NOMI e DETTAGLI] : Sono stati identificati da agenti della Digos della Questura di Roma in trasferta in Gran Bretagna per collaborare al dispositivo di sicurezza i due ultrà giallorossi fermati per tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool ora in coma. Si tratta di due persone note nell’ambiente della tifoseria: Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29. Con loro sono state fermate anche altre sette persone. Il tifoso dei Reds, ...