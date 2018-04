Liverpool | i due tifosi romanisti rinviati a giudizio ma cade l' accusa di tentato omicidio

Liverpool Roma - due ultrà giallorossi incriminati/ Il Daily Express attacca i tifosi dei Reds : Aggressione a Liverpool: due ultras Roma arrestati e incriminati ma cade l'accusa di tentato omicidio. Spunta il nome di un terzo tifoso giallorosso, mentre proseguono le indagini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Scontri Liverpool - polizia britannica incrimina due tifosi della Roma : Scontri Liverpool, polizia britannica incrimina due tifosi della Roma Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, per uno degli ultrà giallorossi il reato contestato è aggressione e lesioni gravi. Per l'altro è disordini violenti. I due sono in carcere e respingono le ...

La polizia britannica incrimina due ultrà romanisti per l'aggressione di un tifoso del Liverpool : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53 anni, ora in coma.I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, a cui la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi contro Cox, e Daniele Sciusco, di 29, accusato invece più genericamente di ...

Roma-Liverpool - due ultrà giallorossi incriminati per tifoso dei Reds in coma : “Caduta l’accusa di tentato omicidio” : E’ caduta l’accusa di tentato omicidio per i due ultrà della Roma Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29 anni, fermati a Liverpool in seguito agli scontri nei quali è rimasto gravemente ferito il tifoso dei Reds Sean Cox, 53 anni. A darne notizia all’Adnkronos è il loro difensore, l’avvocato Lorenzo Contucci: “E’ caduta l’accusa di tentato omicidio per entrambi – ha spiegato – Il reato è stato derubricato in ...

Roma - due ultrà indagati per la rissa con i tifosi del Liverpool : un irlandese in coma - verso la stangata Uefa : L' As Roma si 'vergogna' per il comportamento di una parte dei suoi tifosi. Così il club giallorosso condanna gli incidenti prepartita di Liverpool, una macchia che stride con l' omaggio tributato ...