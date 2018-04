LIVE Pagelle Arsenal-Atletico Madrid in DIRETTA | Wenger sfida Simeone nella semifinale di

oasport

: LIVE Pagelle Bayern Monaco-Real Madrid semifinale Champions League in DIRETTA: 1-2. Rafinha combina la frittata e A… - zazoomnews : LIVE Pagelle Bayern Monaco-Real Madrid semifinale Champions League in DIRETTA: 1-2. Rafinha combina la frittata e A… - zazoomnews : LIVE Pagelle Bayern Monaco-Real Madrid semifinale Champions League in DIRETTA: 1-1. La sblocca Kimmich ma Marcelo r… - zazoomnews : LIVE Pagelle Bayern Monaco-Real Madrid semifinale Champions League in DIRETTA: 1-1. La sblocca Kimmich ma Marcelo r… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Buonasera e benvenuti con ledell’andata delladi Europa League: arsi all’Emirates Stadium di Londra sono i padroni di casa dell’e gli spagnoli dell’. Un antipasto di ciò che ci sarebbe potuto essere in finale: sulla carta, infatti, vista qualità della rosa, esperienza e successi passati, sono proprio queste due le compagini favorite per il titolo. Alle ore 21 la squadra di Arsene, fresco di annuncio dell’addio per la prossima stagione, spinta anche dal pubblico di casa, proverà a battere i già due volte trionfatori della manifestazione guidati dal Cholo. Tante le stelle in campo: da Mesut Ozil passando per Antoine Griezmann. Di seguito ledi, per seguire istante per istante quali sono i migliori in campo di questa attesissima ...