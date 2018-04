LIVE - Liverpool | rinviati a giudizio i due tifosi giallorossi Raggi | ' Quello che è

Scontri LIVErpool - i due tifosi della Roma rinviati a giudizio | : Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, gli ultrà si sono presentati davanti al giudice inglese: le accuse sono "disordini violenti" per ...

Scontri LIVErpool - i tifosi della Roma rinviati a giudizio : importanti aggiornamenti : Scontri Liverpool – I due tifosi della Roma accusati dell’aggressione all’irlandese Sean Cox, tifoso del Liverpool, sono stati rinviati a giudizio questo pomeriggio. Ai supporters giallorossi è stata negata libertà su cauzione, resteranno dunque in carcere fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio. Per Sciusco, riporta l’Ansa, l’accusa è di “disordini violenti”, per Lombardi anche di “lesioni gravissime”. L'articolo Scontri ...

Roma-LIVErpool - domani vertice sicurezza : 17.43 domani si terrà a Roma un vertice fra il Liverpool, la Roma, l'Uefa e le autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions fra i due club in programma il 2 maggio alla luce di quanto accaduto all'andata. Lo annuncia il Liverpool sul proprio sito. L'incontro è stato chiesto proprio dal club inglese per "poter fornire ai propri tifosi in viaggio verso Roma le più complete indicazioni sulla sicurezza". Il Liverpool ...

LIVErpool : ultrà romanisti rinviati a giudizio - negata la cauzione : Filippo Lombardi e Daniele Sciusco resteranno in carcere a Liverpool fino all'inizio del processo, il prossimo 24 maggio. A Lombardi contestati "disordini violenti", Sciusco deve rispondere anche di "lesioni gravissime" per l'aggressione al tifoso dei Reds finito in coma con danni gravissimi al cervello

Vertice a Roma con il LIVErpool - club giallorossi - Uefa e polizia : Domani si terrà a Roma un Vertice tra Liverpool, club giallorosso, Uefa e autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions tra i due club, in programma mercoledì 2 maggio all'...

Champions League : LIVErpool nella Capitale per sicurezza propri tifosi : Champions League: Il Liverpool incontrerà la Roma dopo gli episodi dell’andata Roma – Di seguito la nota ufficiale del club inglese Liverpool FC. “Il Liverpool Football Club continua a fare tutto ciò che è in suo potere per fornire ai sostenitori che si recheranno a Roma la prossima settimana, la più completa consulenza in materia di sicurezza. Il club ha preso l’eccezionale misura di richiedere un incontro straordinario ...

il supertifoso romanista enrico vanzina dopo il LIVErpool : 'il ritorno? mi affido a john lennon…' - Sport : Stefano Caselli per il Fatto Quotidiano Circola sul web una cosa chiamata 'il pensiero del romanista' che più o meno dice così: 'Io tifo Roma, pensa te se mi può interessare vincere la Coppa'. Ecco, ...

Il LIVErpool appenderà nello spogliatoio Olimpico maglia Sean Cox : Roma, 26 apr. , askanews, Il Liverpool omaggerà il prossimo 1 maggio Sean Cox, il tifoso in fin di vita dopo gli scontro prima della gara tra Liverpool e Roma, appendendo la maglia del St. Peter's GAA ...

Scontri LIVErpool : ridimensionate le accuse per i due ultrà della Roma : stato convalidato l'arresto dei due tifosi giallorossi coinvolti nella rissa, prima della partita Liverpool-Roma, dalla quale è uscito in fin di vita il 53enne irlandese Sean Cox. Filippo Lombardi, 21 ...

Scontri LIVErpool - Schick : 'È solo calcio - non possono succedere cose di questo tipo' : 'Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose'. Così l'attaccante della Roma, Patrik Schick, ...

Scontri LIVErpool - cade l'accusa di tentato omicidio : 'Vogliamo che il mondo sappia che Sean è il marito, il papà, l'amico, il figlio, lo zio e il fratello più straordinario e meraviglioso, non ci ha portato altro che allegria: è un uomo onesto che ...

Scontri LIVErpool - il Times attacca : 'A Roma hanno fallito con i nuovi hooligans' : 'La Roma ha fallito nell'arginare questa nuova ondata di hooligan', è il titolo del pezzo di commento del Times, mentre nella cronaca si ricorda come 'siano già stati predisposti nuove e più severe ...

