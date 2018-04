LIVE Judo | Europei 2018 in DIRETTA | prima giornata Matteo Medves e Rosalba Forciniti

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Francesca Milani - Matteo Medves e Rosalba Forciniti passano il turno! Niente da fare per Martina lo Giudice : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Francesca Milani passa il turno al golden score! Matteo Medves passa il turno - niente da fare per Martina lo Giudice : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Francesca Milani passa il turno al golden score! Niente da fare per Martina lo Giudice : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...