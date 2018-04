LIVE Judo | Europei 2018 in DIRETTA | prima giornata Francesca Milani passa il turno al

oasport

(Di giovedì 26 aprile 2018) Buongiorno e bentrovati per ladelladeglidi, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il propriollo di competitività in ambito europeo. In gara ci saranno anche ben cinque rappresentanti della pattuglia italiana. L’interesse maggiore riguarda il rientro ad altilli di Rosalba Forciniti, bronzo olimpico a Londra 2012. L’azzurra è reduce da una serie di problemi fisici che hanno condizionato il suo ultimo lustro, ma dispone di classe e talento per stupire nella categoria -52 kg, in cui dovrà vedersela con la russa Natalia Kuziutina, la ...