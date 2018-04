L’ironia delle donne inglesi | «Noi | sette ore dopo il parto…»

vanityfair

: RT @_justhewayouare: Quella marcia in più delle belle donne, l’ironia. - 6001roby : RT @_justhewayouare: Quella marcia in più delle belle donne, l’ironia. - theminchialist : @Alessia11307 @TopaM79 Sadismo?? Ma non c'entra nulla con quel tipo di battuta. Sai cosa significa 'sadismo'? Dai u… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) «Di solito non mi dispiace per la famiglia reale, ma vedere la foto di Kate uscita dall’ospedale mi ha fatto provare dispiacere per lei. Spero che appena a casa abbia potuto rimettere il suo pigiama e si sia tolta il trucco». «Ho pensato, povera, cheaver avuto un bambino ha dovuto fare un intero servizio fotografico fuori dall’ospedale». Due commenti, ma ce ne sono stati decine sui socialle immagini dell’uscita dalla Lindo Wing di Kate con il principe William e il terzogenito. Lei era impaccabile, sui tacchi, truccata e con i capelli in ordine ad appenaore dal parto. https://twitter.com/BroganOllx/status/988466421536579587 Molte, partendo da un tweet di Jane Garvey che lavora per la BBC occupandosi in particolare di@bbcwomanshour, hanno deciso di postare le loro foto a qualche ora dal parto. Il paragone è risultato per la maggior parte impietoso. La ...