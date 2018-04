Lionel Messi vince anche al Tribunale Ue | può registrare il suo marchio

Lionel Messi può registrare marchio per abbigliamento : Roma, 26 apr. , askanews, Lionel Messi può registrare il proprio marchio ' Messi ' per articoli e abbigliamento sportivo. Lo stabilisce il Tribunale dell'Ue con la sua sentenza odierna, che annulla la ...

Barcellona-Roma - ecco come si ferma Lionel Messi : Da ormai dieci anni la domanda di chi affronta il Barça è sempre la stessa: come ferma re Messi ? Ma è la storia di questi stessi dieci anni a dirci che non si può ferma re un talento del genere, si può ...

Lionel Messi football dreams programma globale fallito : La generazione perduta del calcio ha smarrito la strada in Africa, in un dedalo di sogni infranti, dribbling impossibili e una selezione naturale che sa molto di operazione di mercato ed un po’ anche di eugenetica. Li avevano radunati tutti, i più talentuosi e i più promettenti, per trovare il Migliore, il Calciatore Perfetto, il nuovo messi che un giorno avrebbe, al messi vero come al suo grande rivale CR7, tolto il trono ...