Liguria | prorogata la Disciplina delle sale da gioco

Prorogata Allerta Meteo - Scuole Chiuse in Liguria : Toscana 109.6mm Parana (MS) 99mm Campagrina (LU) 90mm Passo Praderana (LU) Liguria 185.6 mm Monte Pennello 166.8 mm Mele 158.0 mm Genova – Pegli Fonte Dati CFR Toscana e Arpal Questi sono i dati registrati dalle stazioni Meteo dei centri di protezione civile alle ore 16.00. In Liguria è stata Prorogata l’ Allerta Meteo arancione fino […]

Prorogata allerta piogge in Liguria : ANSA, - GENOVA, 11 MAR - La protezione civile della Liguria ha esteso l' allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la regione. Nel dettaglio l' allerta gialla è estesa alle 14 di domani nell'...

Liguria - prorogata l’allerta : è “gialla” dalle 20 di sabato alle 20 di domenica : L’Arpal ha prolungato l’allarme livello più basso per temporali d alle 20 del 10 marzo alle 20 di domenica 11 |

Gelo in Liguria - l’allerta è prorogata : Nella notte ha nevicato, ma non in modo abbondante, grazie al forte vento (100 km/h) che ha sottratto umidità. Chiuse alcune strade provinciali a Genova