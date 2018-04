Licenziamento per giusta causa | il CCNL non vincola il giudice

Licenziamento per 40 lavoratori della Medicare a Comiso : L'Asp ha deciso di modificare la gestione del servizio della Rsa di Comiso e 40 lavoratori saranno licenziati. Proclamato lo stato di agitazione

Legge 104 - Licenziamento per giusta causa per chi abusa : Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209/2018. Ricordiamo che l’utilizzo dei permessi legati alla Legge 104 prevede che in tali giornate il beneficiario effettui l’assistenza al parente disabile non in maniera continuativa e ritagliandosi spazi per altre ...

T.Imerese : verso Licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell'ex Fiat di Termini Imerese (Palermo), dell'indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il sindaco, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipende

T.Imerese : verso Licenziamento operai indotto - sindaco ‘accanto a lavoratori’ : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell’ex Fiat di Termini Imerese (Palermo), dell’indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il sindaco, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipendenti che si occupavano della verniciatura dei paraurti della Lancia Ypsilon), gli interinali e alcuni operai della Manital (20 ...

Ruba punti dalle confezioni del Mulino Bianco : per la cassiera confermato il Licenziamento : Ruba punti dalle confezioni del Mulino Bianco: per la cassiera confermato il licenziamento Il comportamento della dipendente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza interna del supermercato Continua a leggere

Ikea : per Tribunale Milano non discriminatorio Licenziamento mamma : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale di Milano ha giudicato "non discriminatorio" il licenziamento di Marica Ricutti, la mamma che ha fatto ricorso e chiesto il reintegro e il risarcimento del danno per essere stata licenziata dal colosso svedese per non avere rispettato i turni di lavoro. Il g

VALTUR CHIUDE I VILLAGGI TURISTICI/ Licenziamento per 108 dipendenti : attesa per possibili acquirenti : VALTUR, Licenziamento per 108 dipendenti e chiusura dei VILLAGGI TURISTICI. Sindacati preoccupati. attesa per possibili acquirenti della società in blocco(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:06:00 GMT)

"E' razzista" : gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini. Polemica su Facebook per il Licenziamento : La titolare del negozio: "Se n'è andata lei". La mamma della ragazza, invece, accusa il leader della Lega: "Mia figlia mandata via per colpa tua"