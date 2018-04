Libia - tv locale : generale Haftar è tornato a Bengasi - : L'emittente al-Hadath ha mostrato le immagini del generale che scende da un aereo. L'uomo forte della Cirenaica era stato a Parigi per ricevere cure mediche. Le voci infondate sulla sua possibile ...

Libia : Haftar tornato a Bengasi : ANSA, - ROMA, 26 APR - Il generale libico Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, è rientrato a Bengasi. Lo riferisce la tv libica al-Hadath mostrando le immagini del generale che scende dall'...

Libia - il dopo-Haftar preoccupa l'Italia : il caos riempie i barconi : Allarmismo no, ma preoccupazione sì. E tanta. Per una estate che rischia di essere bollente sul fronte migranti. Il caos libico, le nuove rotte del Mediterraneo che investono la Tunisia e l'Algeria, la possibilità, tutt'altro che remota, che all'esodo di profughi siriani, si accompagni quello dei curdi che fuggono di fronte al repulisti armato, nella regione siriana a maggioranza curda di Afrin, portato avanti dall'esercito di ...

Libia - capo di Stato maggiore di Haftar sfugge a un attentato : Il capo di Stato maggiore delle forze armate di Khalifa Haftar, Abderrazak al-Nadhouri, è sfuggito a un attentato a Bengasi. La notizia è stata diffusa da media turchi. L’attacco, con una autobomba, è avvenuto al checkpoint Si Khalifa, nella zona orientale del capoluogo della Cirenaica. ...

Libia - la stampa annuncia la morte del generale Haftar : Il generale libico Khalifa Haftar, ricoverato dal 5 aprile scorso in un ospedale di Parigi dopo l'aggravarsi della sua malattia, sarebbe morto in queste ore. A rivelarlo è stata la stampa francese, a cui hanno fatto prontamente seguito gli organi di informazioni egiziani e libici.Haftar aveva da tempo un tumore al cervello e nei giorni scorsi sembra che le sue condizioni di salute fossero peggiorate, al punto da rendere necessario il suo ...

Haftar - l’uomo forte della Libia - ha ancora da fare : conquistare Tripoli : La morte presunta poi smentita del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, per diverse ore ha rappresentato un durissimo colpo per lo scenario geopolitico dello Stato nordafricano. “Il generale libico Haftar è ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà in Libia tra qualche giorno per continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter il suo portavoce, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ...

“Khalifa Haftar morto” - ma il portavoce smentisce : “Tornerà in Libia a combattere il terrorismo” : Il generale libico Khalifa Haftar è ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà in Libia tra qualche giorno per “continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter il portavoce di Haftar, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ricovero dell’uomo forte della Cirenaica e così smentendo la notizia della morte riportata dai media locali. Haftar, secondo al-Mesmari (nella foto), si è sentito male nel corso di ...

Fonti : Haftar è in ospedale a Parigi - tornerà in Libia entro 48 ore : Il portavoce del generale libico, dopo le voci e le smentite di ieri, conferma che il militare si sta curando nella capitale francese e tornerà a breve in patria

Libia - morto il generale Haftar/ La missione Onu smentisce : "Il nostro inviato ha parlato con lui al telefono" : Libia, morto il generale Haftar, arrivano conferme: braccio destro di Gheddafi, poi l’esilio USA. E’ scomparso nelle scorse ore uno dei più importanti uomini militari e politici della Libia(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:39:00 GMT)

