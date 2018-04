LG G5 e G5 SE si aggiornano con un nuovo firmware a fine aprile 2018 | le novità

Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro si aggiornano con migliorie per gli allenamenti : Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro ricevono un nuovo aggiornamento software che porta miglioramenti per gli allenamenti e modifiche alla visualizzazione dei dettagli a schermo, ora più facilmente consultabili. L'articolo Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro si aggiornano con migliorie per gli allenamenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S6 - Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo 2018 : Probabilmente non riceveranno Android 8.0, ma Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus sono più "vivi" di Galaxy Note 8: ecco le patch di marzo