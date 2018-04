Leonardo - Airbus e Dassault : impegno per drone europeo "MALE" : Il primo modello a grandezza naturale dello European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft , MALE RPAS " velivolo a pilotaggio remoto per operazioni a quote intermedie e a lungo ...

Leonardo - Airbus e Dassault : pieno sostegno a programma MALE : Roma, 26 apr. , askanews, Il primo modello a grandezza naturale dello European Medium- Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft , MALE RPAS velivolo a pilotaggio remoto per operazioni a quote ...

Leonardo premiata da Airbus come "Best performing supplier" : Leonardo è per Airbus "Best performing supplire", ovvero uno dei migliori fornitori in termini di performance sostenibile e consolidata , con un OTD , On Time Delivery, pari al 100% e un significativo ...