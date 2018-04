wired

: Legion, ha davvero senso continuare a seguire questa serie? - scoopscoop6 : Legion, ha davvero senso continuare a seguire questa serie? - MilanoCitExpo : Legion, ha davvero senso continuare a seguire questa serie? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il Capitolo 12 di, ovvero il quarto episodio della seconda stagione dellacreata da Noah Hawley, ha deciso di prendersi una pausa. Non che nei tre episodi precedenti fosse successo granché, riassumibile in due righe: il Re delle Ombre ha preso una forma umana (quella di Oliver) ma è alla ricerca del suo corpo originario e il protagonista David, da suo acerrimo nemico, si è trasformato in un alleato riluttante, incitato da una visione della sua amata Syd dal futuro. Proprio su Syd questo episodio s’incentra e sospende ancora una volta la progressione della trama, tanto che viene da chiedersi: ha ancora? Questo nuovo episodio è una vera e propria digressione, narrativamente parlando: il telepate David si perde nella mente della sua fidanzata convinto di essere finito nel labirinto creato da un virus mentale, il Catalizzatore; invece scoprirà ...