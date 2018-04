Lazio | con Luis Alberto torna la fantasia al potere

La sindrome da cambio di stagione si sconfigge con la coLazione : La «sindrome da cambio di stagione» si manifesta spesso con difficoltà ad alzarsi dal letto al mattino, spossatezza, disturbi legati al sonno, ansia o malumore. Malesseri molto diffusi che colpiscono quasi tutti gli italiani: all’86%, cioè 35 milioni di persone fra i 18 e i 70 anni, capita infatti di accusare queste sofferenze dal punto di vista fisico o psicologico. Il 32% dichiara fra l’altro di risentirne sempre o quasi. La categoria più ...

Macron contro Trump : 'No all'isoLazionismo'. E sul clima avverte : non esiste un pianeta B : 'Ci sono due possibilità davanti: possiamo scegliere la tentazione dell' isolazionismo e le illusioni del nazionalismo come rimedio temporaneo alle nostre paure ma chiudere la porta al mondo non ...

Huawei sotto indagine per vioLazione delle sanzioni contro l’Iran : Huawei sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense per possibili violazioni alle sanzioni disposte nei confronti dell'Iran. L'articolo Huawei sotto indagine per violazione delle sanzioni contro l’Iran proviene da TuttoAndroid.

Macron al Congresso Usa : «No a isoLazionismo - lavoriamo sul clima» : «Ci sono due vie per procedere: potremmo scegliere l'isolazionismo, cosa che può tentare, ma chiudere la porta non impedirà al mondo di avanzare. L'isolazionismo è una minaccia», ha detto Macron con ...

“Sì - è vero”. La confessione di Patty Pravo. L’ex ragazza del Piper non ne vuole sapere di invecchiare nonostante le candeline siano già 70 ed eccola tornare sulla breccia. Le sue riveLazioni faranno discutere parecchio : Una confessione in piena regola e se qualcuno avesse anche avuto solo un dubbio sulla sua vita spericolata dovrà ricredersi ancora una volta. Sì perché Patty Pravo non è una tra tante, ma una di quelle che ha lasciato il segno, sul palco e fuori. “Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Esordisce così, L’ex ragazza del Piper che a settant’anni ha meno peli sulla lingua che mai, in una lunga intervista rilasciata al settimanale ...

Lazio - Felipe Anderson fa rima con Champions League : 'Ci ritorni in mente forte come sei' è il motivetto più fischiettato dai tifosi della Lazio. E il pensiero non può che correre a Felipe Anderson. Non solo per la sua chioma di battistiana memoria ma ...

Royal Baby - è nato il terzo figlio di William e Kate : è maschio/ Le congratuLazioni della regina Elisabetta : Kate Middleton ha dato alla luce un maschietto: il Royal Baby, quinto in linea di successione, ha già lasciato la clinica accompagnato da mamma e papà.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 08:10:00 GMT)

Lazio - Tare : 'Il mio idolo era Van Basten - vi racconto la mia vita...' : DIFFERENZE CALCIATORE-DS - I ruoli cambiano, cambiano le prospettive e le responsabilità, continua Tare: 'Sono due mondi differenti: il calciatore vive in un mondo irreale, ma è la professione più ...

Lazio - sulla strada per la Champions c'è un alleato bianconero in più : È un campionato a incastro. Il discorso scudetto sembrava distaccato, invece dopo la vittoria del Napoli diventa un prezioso alleato. Col fiato partenopeo sul collo della Juve, il calendario di Inter ...

Serie A - il Var al microscopio in calo simuLazioni e proteste. Concessi più rigori : ROMA - Resta qualche errore, ma gli effetti positivi del Var sembrano essere addirittura preventivi. Stamattina, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma, si è svolto l'incontro annuale tra gli ...

Ultime partite Inter - Roma - Lazio : la volata Champions League. Il calendario a confronto : le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Roma, Lazio e Inter si giocano gli ultimi due posti per la prossima Champions League. Le capitoline sono appaiate a quota 67 punti, i nerazzurri inseguono a una sola lunghezza di distacco. Si decide tutto nelle Ultime quattro giornate di campionato che si preannunciano decisamente scoppiettanti e avvincenti. calendario estremamente complicato per l’Inter che sabato 28 aprile affronterà la Juventus in piena lotta per lo scudetto mentre ...

Samp travolta dalla Lazio - Giampaolo : 'La sconfitta ci sta - il risultato no' : Roma - Un'altra sconfitta in trasferta , la decima in sedici partite lontano da Marassi , tra l'altro prendendo di nuovo 4 gol come contro Udinese e Crotone, ma Giampaolo non fa drammi. 'La Lazio è ...

Lazio - problema all'inguine per Parolo : domani gli esami per scongiurare lesioni : Saranno due giorni di attesa e speranza per Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, uscito al 19' del match con la Sampdoria, ha accusato un fastidio muscolare all'inguine. Solo nelle prossime ...

Lazio-Samp 4-0 - chiude Immobile con una doppietta : Lazio-Samp 4-0, chiude Immobile con una doppietta All’Olimpico i biancocelesti dominano: a segno Milinkovic, De Vrij e due volte Immobile Continua a leggere