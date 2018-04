Lavori d’edilizia senza permesso preventivo Entrato in vigore il decreto “Infrastutture

laragnatelanews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Da pochi giorni èinil“Infrastutture” varato il 02 marzo 2018. Non serviranno più le tante carte e permessi preventivi necessari per agire all’interno delle case per queicomuni. La famosa SCIA (segnalazione certificata inizio attività), necessaria per le opere di manutenzione straordinaria, come per le opere di restauro conservativo, o più in genere per le ristrutturazioni edilizie. CIL (comunicazione inizio), DIA (Dichiarazione inizio attività) non saranno più necessarie per le cosidette opere di manutenzione ordinaria. Con ilpubblicato nella G.U. 81 del 7/4/18 sono stati elencati iora liberalizzati. Un primo passo questoper una regolarizzazione ed uniformazione delle normative locali, sotto un sistema univoco per le opere da realizzare, elencate ed annoverate in elenchi specifici, con adempimenti ...