L’autotune di Biondo | da Ermal Meta ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci | i consigli al

Heather Parisi contro Biondo per L’autotune - il cantante risponde : “Mi fai i dissing su Instagram” (video) : Heather Parisi contro Biondo ad Amici di Maria De Filippi, nel terzo serale in diretta sabato 21 aprile. Il cantante della squadra bianca ha utilizzato l'autotune e Heather Parisi ha commentato: "Autotune is for p****", citando Christina Aguilera. Il termine inglese, che non riportiamo, può essere tradotto in italiano come "vigliacchi". Per la Aguilera - e per la Parisi che riporta la citazione - utilizzare l'autotune è scorretto ma Biondo ...