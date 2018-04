L’Atlante del tumore | la mappa molecolare per mirare le terapie

vanityfair

(Di giovedì 26 aprile 2018) @stockadobe Il Pan Cancer Atlas,del genoma del cancro ora ultimato è una vera “” genetica dei tumori. Una preziosissima miniera in cui sono illustrati i dati genomici di 33 tipi di tumori, dieci dei quali rari. Si tratta, per avere un’idea della mole, di 2,5 petabyte di materiale frutto di un colossale progetto internazionale guidato dallo statunitense National Institutes of Health, forte di un finanziamento di 300 milioni di dollari. Il Tumor Cell Genome Atlas, lanciato nel 2006, era inizialmente concentrato su soli tre tipi di cancro. Poi la portata dell’indagine è cresciuta fino a mettere sotto la lente oltre 11mila tipi di. LEGGI ANCHEWorld Cancer Day, 5 miti sulla malattia da sfatare In sostanza adesso abbiamo a disposizione l’identikit di 10mila anomalie genetiche dei tumori: sappiamo come crescono e cambiano, possiamo affrontarli conpiù precise e ...