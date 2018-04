L’app Trova auto parcheggiata aiuta l’utente a rintracciare il proprio veicolo

L’appello di un disoccupato : “Offro un mese di stipendio a chi mi trova un posto fisso” : Daniele Stiaffini, livornese di 43 anni, ha perso il lavoro nel 2013 a seguito degli effetti immediati della Legge Fornero. Ci ha provato in tutti i modi, ho lavorato gratis e in nero. Ho fatto corsi e preso diplomi. Ma non è arrivato mai nessun contratto. E così è arrivato a fare questo appello.Continua a leggere

L’app di dating che usa il DNA per trovare l’anima gemella è realtà : Le app di dating hanno rappresentato il “big bang” del rimorchio facile. Dagli albori, con i siti specializzati che facevano timidamente capolino sui nostri desktop, alla rivoluzione delle app sullo smartphone e il rimorchio a portata di dito, sempre più diffuse e utilizzate. Secondo un recente sondaggio oltre il 30% degli utenti statunitensi di internet tra i 19 e 29 anni utilizza attualmente siti o app di appuntamenti, mentre il ...

Omicidio Neri - L’appello di mamma Laura : “Aiutatemi a trovare il killer” : Omicidio Neri, l’appello di mamma Laura: “Aiutatemi a trovare il killer” La cerimonia si è svolta senza la salma del giovane che è ancora a disposizione degli inquirenti Continua a leggere L'articolo Omicidio Neri, l’appello di mamma Laura: “Aiutatemi a trovare il killer” proviene da NewsGo.

“Aiutatemi a trovare l’assassino” - L’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara : “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara Continua a leggere L'articolo “Aiutatemi a trovare l’assassino”, l’appello social della madre del giovane trovato morto a Pescara proviene da NewsGo.

Elezioni - L’appello di Pif al Pd : “Avete governato con Alfano e Verdini e ora fate storie per il M5s? Trovate punti in comune” : “Il Pd pare non voglia sostenere il Movimento 5 stelle. Ma prima delle Elezioni erano state le stesse componenti del Pd a invitare a votarli per evitare di lasciare il paese alla destra. Che è esattamente il rischio che stiamo correndo ora”. Inizia così quello l'”appello al Pd” di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che sulla propria pagina Facebook ha caricato un video in cui si rivolge direttamente ai dem. ...

“Tutto finto!”. Isola dei famosi. L’ accusa dell’ex naufraga ad Alessia Marcuzzi. Parole pesanti che trovano L’appoggio di altri personaggi del mondo dello spettacolo. E non finisce qui perché lei si spinge ancora oltre : “Ecco le prove” : Nel bene o nel male, quest’edizione dell’Isola dei Famosi è destinata a lasciare il segno. Le Parole di Eva Henger, l’addio di Francesco Monte, la nascita del cosiddetto canna-gate, ha infatti agitato il dialogo non solo in studio ma anche fuori, dove non sono mancate le discussioni. L’ultima, proprio ieri, per bocca di Vladimir Luxuria, l’ex deputata (e nufraga) non ha usato mezzi termini contro Alessia Marcuzzi. «Non affrontare nella ...