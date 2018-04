Langhe | una discarica abusiva nel mulino e futuro museo dove nacque Augusto Monti

Valsusa - cade in una zona di montagna proibita per l'allarme vaLanghe : soccorso con l'elicottero - rischia tre mesi di carcere : Ferito alla gamba e a un occhio, guarirà in 40 giorni: denunciato con gli amici escursionisti. In Val d'Aosta chiusa strada in Valsavaranche

VaLanghe : seconda slavina in Valle d’Aosta - nessuna persona coinvolta : In Valle d’Aosta il rialzo termico registrato in queste ore ha causato una seconda valanga, oltre a quella di Pila: la slavina si è staccata in Valgrisenche in località Prariond, riversandosi sulla strada regionale, attualmente interrotta. I rilievi effettuati con sonde e metal detector da personale del Corpo forestale valdostano e del Vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone coinvolte. In corso le operazioni di sgombero della ...

Langhe 'Adotta un filare' - l idea di una giovane barolista per la tutela del paesaggio : Il Barolo non è solo economia: è cultura'. L'iniziativa è stata lanciata dalla giovane titolare della cantina, Sara Vezza, classe 1980 quinta generazione di vignaioli, che coltiva 5 ettari quasi ...