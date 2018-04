Lanciato il satellite Sentinel 3B | il nuovo guardiano degli oceani

Spazio - Lanciato con successo il satellite Esa Sentinel-3b : Plesetsk , askanews, - Con un lancio perfetto dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia, un razzo Rockot ha messo in orbita per l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il satellite Sentinel-3b, costruito da ...

Lanciato il 7° satellite Sentinel per il programma Copernicus - “una grande storia europea di successo” : Il secondo satellite Sentinel-3, Sentinel-3B del programma europeo Copernicus, è stato Lanciato ieri, unendosi al suo gemello in orbita Sentinel-3A. Questo abbinamento di satelliti aumenta la copertura e la fornitura di dati per il programma ambientale Copernicus, della Commissione europea. Il satellite Sentinel-3B, del peso di 1.150 kg, è stato messo in orbita da un Lanciatore Rockot partito da Plesetsk, Russia, alle 19:57 (17:57 GMT, 21:57 ...

Lanciato con successo il satellite Sentinel-3B : monitorerà tutte le superfici terrestri e gli oceani della Terra : Il satellite Sentinel-3B, costruito da Thales Alenia Space (Jv Thales 67% e Leonardo 33%) per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stato Lanciato con successo da un Lanciatore Rockot dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia. Sentinel-3B, missione cruciale del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, imbarca una serie di strumenti all’avanguardia per il monitoraggio del nostro Pianeta e dei suoi cambiamenti: Due ...