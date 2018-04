Lanciato il 7° satellite Sentinel per il programma europeo Copernicus | “una grande storia

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il secondo-3,-3B del, è statoieri, unendosi al suo gemello in orbita-3A. Questo abbinamento di satelliti aumenta la copertura e la fornitura di dati per ilambientale, della Commissione Europea. Il-3B, del peso di 1.150 kg, è stato messo in orbita da unre Rockot partito da Plesetsk, Russia, alle 19:57 (17:57 GMT, 21:57 ora locale di Plesetsk) del 25 aprile. Lo stadio superiore del razzo Rockot ha portato-3B nell’orbita stabilita. Appena 92 minuti dopo il decollo,-3B ha inviato i primi segnali alla stazione di terra di Kiruna, in Svezia. I collegamenti dati sono stati prontamente stabiliti dalla squadra ESA del centro operativo di Darmstadt, Germania, consentendo di assumere il controllo del. Durante i tre giorni di lancio e di ...