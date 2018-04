Lampedusa | Nicolini | io indagata? Senza me lavori depuratore non sarebbero mai partiti

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Io? Ma se non ci fossi stata io nonmai, non si sarebbe mai parlato di. Il mio impegno è stato massimo. In ogni caso, appena leggerò le carte, chiederò subito alla Procura di essere ascoltata”. Lo ha detto all’Adnkronos Giusi, l’ex sindaca dicommentando l’avviso di garanzia ricevuto “come atto dovuto”, come spiega anche il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro dell’impianto di depurazione. Poispiega: “Questo appalto non è stato fatto dal Comune di, ma da una struttura commissariale. C’era un soggetto attuatore e una struttura apposita realizzata dopo i fondi, 26 milioni di euro, erogati dal Governo Berlusconi nel 2011. In teoria ...