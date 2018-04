Lampedusa - sequestrato il depuratore : 13 indagati per inquinamento e truffa. Anche il sindaco Martello e l’ex Nicolini : Alcuni impianti non funzionavano e il livello di inquinamento è diecimila volte superiore al massimo consentito. È il risultato degli accertamenti della procura di Agrigento che ha disposto il sequestro dell’impianto di depurazione del comune di Lampedusa . I magistrati, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio, hanno notificato Anche 13 avvisi di garanzia e sequestrato 600 tonnellate di materiali. Tra gli indagati c’è Anche ...

Lampedusa : Nicolini - io indagata? Senza me lavori depuratore non sarebbero mai partiti : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Io indagata? Ma se non ci fossi stata io non sarebbero mai partiti i lavori, non si sarebbe mai parlato di depuratore. Il mio impegno è stato massimo. In ogni caso, appena leggerò le carte, chiederò subito alla Procura di essere ascoltata”. Lo ha detto all’Adnkronos Giusi Nicolini, l’ex sindaca di Lampedusa commentando l’avviso di garanzia ricevuto “come atto ...