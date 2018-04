L' algoritmo intelligente

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) In materia di fake news e violazione dei diritti degli utenti in rete, i giganti del web non si muovono solo con la forza della volontà e con l'impegno etico, ma anche con l'intelligenza dell'. È di questi giorni la diffusione di alcuni dati incoraggianti sulla rimozione di video da YouTube che presenterebbero contenuti violenti o lesivi della dignità, della privacy e degli altri diritti della personalità.Lo scorso dicembre la piattaforma di video condivisione aveva illustrato agli utenti come si stava muovendo per rimuovere i contenuti che violavano la sua policy. L'ultimo aggiornamento mira a evidenziare i progressi fatti.Entro la fine dell'anno in corso verranno ulteriormente perfezionati i sistemi di reportistica. Saranno anche fornite ulteriori informazioni, come quelle sui commenti, sui tempi di rimozione e sulle loro motivazioni. È ...