L’aggiornamento di aprile sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia | patch XXS1ARD1

Segnalato L’aggiornamento XXU1CRD7 sui Samsung Galaxy S8 italiani il 26 aprile : Giorni molto intensi quelli che stiamo vivendo con il Samsung Galaxy S8. In attesa di scoprire quali effetti avrà sulla batteria, a partire da oggi 26 aprile è possibile parlare dell'aggiornamento di aprile anche a bordo degli smartphone no brand che sono stati commercializzati in Italia. Dopo i primi riscontri giunti dalla Germania e condivisi anche su queste pagine, in cui abbiamo anticipato ai nostri lettori di non farsi troppe illusioni in ...

Elevato il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia : patch aprile con L’aggiornamento XXS3CRD2 : Non le manda a dire il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia: l'operatore di Trezzano sul Naviglio, che ha predisposto contestualmente un'altra omologazione software per il Galaxy S8 marchiato col proprio brand, si è dedicato anche al phablet di ultima generazione, sfornando la serie firwmare N950FXXS3CRD2, con patch di sicurezza di aprile. Sebbene le parti MODEM e CSC non siano cambiate rispetto alla release precedente, il pacchetto, dal peso ...

Dal 25 aprile il Samsung Galaxy S8 brand 3 Italia con L’aggiornamento XXU1CRC7 : Un 25 aprile speciale quello del Samsung Galaxy S8 brandizzato 3 Italia: per questo specifico modello si aprono, infatti, le porte dell'aggiornamento G950FXXU1CRC7, con patch di marzo, e date build risalente al 15 dello stesso mese. I bugfix relativi alla sicurezza sono circa dodici di numeri, alcune di alto ed altre di medio rischio. Ce ne sono poi anche cinque dedicati in esclusiva ai prodotti Samsung Galaxy, un aspetto molto importante, che ...

Vicinissimo per LG G6 L’aggiornamento Android Oreo : la situazione oggi 25 aprile : Manca davvero poco alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per gli utenti che hanno deciso di puntare su un modello come il forse sottovalutato LG G6. Come stanno le cose oggi 25 aprile? In realtà dall'azienda non sono ancora arrivate date ufficiali in grado di orientarci e di farci fissare un appuntamento preciso sul calendario, ma di tanto in tanto emergono segnali da parte delle compagnie ...

Alla grande per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge L’aggiornamento di aprile in Europa : e in Italia? : Quale sarà il prossimo passo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani? Accantonato per un po' Android 8.0 Oreo che sembrerebbe non poter giungere sulle due ex ammiraglie prima di metà maggio, ecco che fino a quel momento di certo non possiamo escludere altre novità in arrivo. In particolar modo, è molto attesa la patch di aprile per entrambi i modelli e non possiamo trascurare nuovi e importanti segnali che arrivano in tale direzione. Nel ...

Avvistamenti sul Samsung Galaxy S7 per L’aggiornamento XXS2DRDC : news del 21 aprile : Un fine settimana caratterizzato da notizie e smentite per quanto riguarda il pubblico che segue da vicino le vicende del Samsung Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge. Ieri abbiamo cercato di riportarvi in tempo reale le altalenanti voci riguardanti Verizon, che ha dapprima annunciato la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il device, salvo poi essere smentito da SamMobile, secondo cui invece il rollout ancora non è scattato per il ...

Galaxy Note 8 il primo a ricevere L’aggiornamento con le patch di sicurezza Aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy Note 8 No Brand che contengono le nuove patch di sicurezza Aprile 2018: i dettagli.Se possedete un Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, vi informiamo che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 arriva il nuovo firmware di metà Aprile 2018: ecco i dettagliDi fatto il ...

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta L’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

Countdown per Samsung Galaxy S8 e L’aggiornamento di aprile : almeno tre problemi risolti : Potrebbe rivelarsi più importante del previsto il rilascio dell'aggiornamento di aprile per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 nel corso degli ultimi tredici mesi. Proprio nella giornata di ieri ho cercato di fornirvi importanti anticipazioni riportando come fonte SamMobile, secondo cui la patch in questione dovrebbe rimettere le cose al proprio posto dal punto di vista della durata della batteria, considerando ...

Fondamentale per Huawei P10 Lite L’aggiornamento B207 dal 19 aprile : speranza batteria : Giungono proprio in questi minuti alcuni segnali importanti per gli utenti che dispongono di un Huawei P10 Lite, considerando il fatto che oggi 19 aprile sono scattate finalmente le segnalazioni da parte di coloro che hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento B207. Alcuni ricorderanno che ne avevamo parlato poco meno di tre settimane fa, quando la patch era stata ufficializzata in attesa di avviarne la distribuzione sul mercato, ma ora ...

Bug chiamate persistenti sui Samsung Galaxy S9 : L’aggiornamento di aprile non risolve : I nuovi Samsung Galaxy S9 hanno ricevuto l'aggiornamento con la patch di aprile, che si è concretizzato nella serie firmware XXS1ARD1, al momento diffusa solo nel mercato tedesco, a bordo dei modelli no brand, come ormai di consueto accade. Il pacchetto ha un peso generale di 60MB, cosa che ci induce a pensare si limiti a fare da tramite per l'approdo nel sistema operativo del top di gamma sudcoreano della sola patch di sicurezza del mese in ...

Indizio finale per Huawei P10 Lite TIM e l’uscita delL’aggiornamento Oreo oggi 18 aprile : Ci sono notizie decisamente incoraggianti che possiamo condividere in queste ore per chi ha deciso di puntare su un Huawei P10 Lite brandizzato TIM nell'ultimo anno, anche se il discorso può essere facilmente ampliato a tutti coloro che hanno optato anche per le altre varianti dello smartphone in commercio qui in Italia. Chiaro e forse scontato il riferimento al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, anche perché negli ...

Caldissimo Spotify con L’aggiornamento di metà aprile per chi lo usa gratis : quante novità : Una delle app di cui si parla maggiormente nell'ultimo periodo è senza ombra di dubbio Spotify. Nella giornata di ieri ci siamo già soffermati su un evento cruciale che riguarderà una delle app più popolari a mondo e in programma a fine mese, con tutte le anticipazioni del caso, ma oggi occorre trattare l'argomento in modo diverso essendo già in distribuzione uno degli aggiornamenti più corposi degli ultimi tempi per questa piattaforma. Proviamo ...

Riesumazione per gli Asus ZenFone 2 Laser : dal 16 aprile L’aggiornamento 2196 : Giunge tutto sommato a sorpresa il rilascio di un nuovo aggiornamento per gli utenti che in questi anni hanno deciso di acquistare il cosiddetto Asus ZenFone 2 Laser, considerando il fatto che lo smartphone a partire da oggi 16 aprile può toccare con mano il pacchetto software 2196. A cosa serve? Presto arriverà anche per gli altri modelli che appartengono a questa famiglia? Domande tutte legittime, al punto che ora proverò ad analizzare la ...