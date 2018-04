L’accordo M5S-Pd è una boiata pazzesca

Il 3 maggio il Pd approverà L’accordo con il M5S : Maurizio Martina ha incontrato stamani Roberto Fico. Il segretario reggente del Pd ha riconosciuto che il M5s ha chiuso il

“Senza di me” - i renziani in rivolta contro L’accordo PD-M5S : “Umiliante - ci opporremo” : I renziani respingono in blocco l'apertura al M5S prospettata a margine della consultazioni con Fico dal segretario dem, Maurizio Martina: "Senza di me" è l'hashtag rilanciato dalla base di militanti e da molti esponenti renziani per protestare contro un eventuale dialogo di governo con il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Pd tentato dalL’accordo con il M5S - ma restano i dubbi dei renziani : Di fronte al gelo, almeno apparente, calato negli ultimi giorni tra i due “vincitori” del 4 marzo Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel Pd vacilla sempre di più la linea del “tocca a...

Quirinale - ripartono le consultazioni Pd a mani vuote in commissione speciale Mattarella «vede» L’accordo Lega-M5S : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

Lo spettro dei raid in Siria accelera L’accordo Lega-M5S : Già al primo giro di consultazioni della scorsa settimana Sergio Mattarella si era molto soffermato con i partiti sulla collocazione internazionale, sulla politica estera, sulla...

Lega-M5S - Mattarella vede L’accordo «Aspettiamo ancora qualche giorno» Berlusconi contro Salvini : annessionista : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti alla guida della commissione Speciale è cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude L’accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

Reddito di cittadinanza - Lega e M5s mediano/ L’accordo Salvini-Di Maio - dubbi di Berlusconi e trame di Governo : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:56:00 GMT)

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge L’accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...

Senato - giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo L’accordo M5S-Centrodestra. La diretta : Senato. Per questa terza votazione si dovrà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti conteggiando quindi anche le schede bianche. Nel caso questa non si raggiungesse, si procederà alla quarta votazione cioè al ballottaggio tra i due nomi più votati. L'articolo Senato, giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo l’accordo M5S-Centrodestra. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Camera - Fico da escluso a candidato presidente. Abbracci e strette di mano dopo L’accordo M5s-centrodestra : Tutto in poche ore. Da bocciato ed escluso dalla corsa alla presidenza di Montecitorio nella tarda serata di venerdì, dopo la scelta del M5s di puntare su Riccardo Fraccaro, alla nuova investitura prima della quarta tornata di voto alla Camera.Roberto Fico è di nuovo il nome su cui punteranno i pentastellati per la successione a Laura Boldrini per la terza carica dello Stato, dopo l’accordo ritrovato con il centrodestra (Casellati al ...

L’accordo Lega – FI – M5s è già saltato : e adesso? : Il no dei Cinque Stelle a Romani fa saltare il banco: non c'è più l'accordo per la spartizione delle cariche a Camera e Senato. E ora tutti guardano al PD, che potrebbe approfittarne e portare a casa una poltrona, oppure restare a godersi i fuochi d'artificio.Continua a leggere

Crozza a Fazio : “Dal tuo futuro si capisce il destino dell’Italia : se ti cacciano vuol dire che Lega e M5s hanno trovato L’accordo” : Nella copertina Maurizio Crozza che a Che Fuori Tempo che Fa su Rai 1 ironizza sul destino stesso di Fabio Fazio, bersaglio degli strali di Matteo Salvini. “Siamo a un bivio e dal tuo futuro si capirà il destino dell’Italia – ha spiegato il comico genovese ad un divertito Fazio – “se a novembre ci sarai ancora vuol dire che tra 8 mesi il Paese vivrà ancora nella paralisi. Ma se ti avranno cacciato, l’Italia si salverà perché vorrà dire che ...